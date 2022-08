DJ PTA-Adhoc: indesto GC Wind GmbH: Kündigung der indesto GC Windenergieanleihe 12/2023 in Folge eines Kontrollwechsels

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta031/03.08.2022/14:50) - indesto GC Wind GmbH: Kündigung der indesto GC Windenergieanleihe 12/2023 (ISIN: DE000A3E46Z6) in Folge eines Kontrollwechsels bei der Green City Windentwicklungs GmbH

München, 03.08.2022

Die indesto GC Wind GmbH (auch "Emittentin") hat im Herbst 2020 die indesto GC Windenergieanleihe 12/2023 (ISIN: DE000A3E46Z6) begeben und insgesamt EUR 14 Mio. am Kapitalmarkt eingeworben. Das Anleihekapital dient zur teilweisen Finanzierung eines Darlehens der indesto GC Wind GmbH an die Green City Windentwicklungs GmbH (auch "GCW"), einem Joint-Venture der indesto GC Wind GmbH und der zwischenzeitlich im Insolvenzverfahren befindlichen Green City Aktiengesellschaft (auch "GCAG"). Der Emissionserlös wurde zum Ankauf von mehreren Projektgesellschaften durch die GCW verwendet. Diese Projektgesellschaften betreiben jeweils Windenergieentwicklungsprojekte in Deutschland.

Mit Wirkung zum 02.08.2022 wurden sämtliche Geschäftsanteile an der GCW an einen außenstehenden Investor übertragen. Damit hat bei der GCW ein Kontrollwechsel im Sinne von § 6 der Anleihebedingungen stattgefunden. In Folge dieses Kontrollwechsels hat jeder Anleihegläubiger das Recht, von der indesto GC Wind GmbH ganz oder teilweise Rückzahlung oder - nach Wahl der Emittentin - Rückkauf seiner jeweiligen Schuldverschreibungen zu verlangen. Der Emittentin steht ihrerseits ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, welches sie mit Wirkung zum 30. Oktober 2022 ausübt. Die Rückzahlung bzw. der Rückkauf erfolgen zum Nennbetrag zuzüglich angefallener und noch nicht ausgezahlter Zinsen.

Hilfsweise kündigt die indesto GC Wind GmbH die Anleihe gemäß § 5 der Anleihebedingungen zum 15. Dezember 2022 vollständig.

Die Einzelheiten zur Ausübung des Kündigungsrechts der Anleihegläubiger und dem Kündigungsrecht der indesto GC Wind GmbH werden gemäß § 15 der Anleihebedingungen, soweit gesetzlich erforderlich, im Bundesanzeiger, ansonsten auf der Internetseite der Anleiheschuldnerin unter http://www.indesto.de/erneuerbare-energien/ bekannt gemacht werden.

