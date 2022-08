Die Börse jubelt derzeit über Paypal. Mike Seidl, Experte unseres Börsendienstes "America's Most Wanted", hat sich den Chart der Comeback-Tech-Aktie genauer angesehen. Gehört Paypal langfristig zu den Gewinneraktien?

Für Paypal ging es vom Höchststand im letzten Jahr auf Jahressicht über 70 Prozent in den Keller. Jetzt schöpfen die Anleger Hoffnung. Was das mit den Zahlen zum zweiten Quartal und einem Großinvestor zu tun hat, der auch bei Pinterest aktiv geworden ist - darüber spricht Lucas Choque von wallstreet:online TV mit Mike Seidl, Experte unseres Börsendienstes "America's Most Wanted". Kostenloser Download hier .

Die Frage, auf die das Video eine Antwort gibt, ist: Gehört Paypal jetzt ins Depot oder zumindest auf die heiße Watchlist?



Und: Wie sieht der langfristige Ausblick aus? Von welcher Entwicklung geht Mike Seidl angesichts der neuen Zahlen und Neuigkeiten bei Paypal aus? Antworten im Video!

Video: Lucas Choque, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US70450Y1038