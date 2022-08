Hapag Lloyd und Moeller Maersk fahren aufgrund der globalen Lieferkettenstörungen massive Gewinne ein und korrigieren folglich ihre Jahresprognosen nach oben. Analysten sind aber nur bei einer Reederei bullish.

Der in Kopenhagen ansässige Branchenriese verdoppelte den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 15,4 Milliarden US-Dollar (rund 15,1 Milliarden Euro). Der Umsatz stieg um mehr als 50 Prozent auf 40,9 Milliarden US-Dollar, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorging.

Maersk habe im zweiten Quartal 2022 ein außergewöhnlich starkes Ergebnis abgeliefert und somit das 15. Quartal mit einem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbesserten Ergebnis in Serie verzeichnet, betonte Konzernchef Søren Skou.

Der Containerschiffsriese hob zudem seine Jahresgewinnprognose an. Er rechnet nun mit einem Gewinn von 37 Milliarden US-Dollar, gegenüber zuvor 30 Milliarden. Die Begründung: "Die Überlastung der globalen Lieferketten, die zu höheren Frachtraten führt, hat länger angehalten als ursprünglich erwartet."

Maersk sagte auch, man erwarte nun eine "allmähliche Normalisierung" des Seefrachtverkehrs im letzten Quartal dieses Jahres. Die Dänen werden oft als Barometer für den Welthandel angesehen.

Das durchschnittliche Kursziel der Maersk-Aktie impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent zum aktuellen Kurs.

Weniger bullish sind die Analysten beim deutschen Rivalen Hapag Lloyd. Die durchschnittliche Empfehlung lautet hier "Reduzieren" und impliziert ein Abwärtspotenzial von rund 35 Prozent.

Der Maersk-Konkurrent hob bereits vergangene Woche seine Jahresgewinnprognose an: "Angesichts des Krieges in der Ukraine, der anhaltenden Unterbrechungen der globalen Lieferketten und der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ist die Prognose allerdings mit erheblichen Unsicherheiten behaftet", so Hapag-Lloyd.

