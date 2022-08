Decision Intelligence-Innovator in der jährlichen Liste von SupplyChainBrain aufgeführt

Aera Technology gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der jährlichen Liste der hochgeschätzten Lösungs- und Dienstleistungsunternehmen des Magazins SupplyChainBrain als eines der "100 Great Supply Chain Partner" ausgezeichnet wurde.

Der wettbewerbsorientierte Nominierungsprozess, der auf qualifiziertem Feedback und Nominierungen von Lieferketten-Experten aus allen Bereichen des Lieferketten-Managements basiert, identifiziert die Top-Dienstleister, deren Lösungen einen signifikanten Einfluss auf die Effizienz der Lieferkette, den Kundenservice und die Gesamtleistung hatten.

Aera, ein früher Decision Intelligence-Innovator, ermöglicht es Lieferketten-Führungskräften, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und zu skalieren, indem es Entscheidungen über seine speziell entwickelte Aera Decision Cloud-Plattform digitalisiert, erweitert und automatisiert.

"Seit zwanzig Jahren in Folge veröffentlicht SupplyChainBrain unsere mit Spannung erwartete Liste der 100 Great Supply Chain Partners- eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen, deren Kunden sie für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen anerkennen. Das diesjährige Feld der Nominierten war hart umkämpft und insgesamt hervorragend sie kamen aus allen Bereichen des Lieferketten-Managements. Aera sollte stolz darauf sein, unter den 100 Großen genannt zu werden", sagte Brad Berger, Herausgeber von SupplyChainBrain.

Die Aera Decision Cloud-Plattform bietet die Technologien und Funktionen zum Definieren und Bereitstellen digitaler Entscheidungen in großem Maßstab und zur Integration in bestehende Systeme, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit zu treffen und auszuführen ohne dass Änderungen an bestehenden Systemen oder Daten erforderlich sind. Sie prognostiziert Risiken und Chancen genau und empfiehlt die besten und notwendigen Maßnahmen zur Optimierung der geschäftlichen, finanziellen und betrieblichen Leistung.

"Wir fühlen uns geehrt, als ‚Great Supply Chain Partner' bezeichnet zu werden -eine Anerkennung, die ausschließlich auf Kundenfeedback basiert", sagte Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology. "Aera hilft Lieferketten-Experten dabei, die Entscheidungsfindung neu zu überdenken, indem es eine Cloud-Plattform bereitstellt, mit der Unternehmen auf sich ändernde Bedingungen reagieren, die Planung beschleunigen, Ressourcen und Ausführung optimieren, Verschwendung reduzieren und den Kundenservice verbessern können. Dies ist wirklich eine neue Methode, die einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Lieferketten darstellt."

Aera wird zu den Preisträgern gehören, die in der August-Ausgabe des SupplyChainBrain-Magazins und auf SupplyChainBrain.com vorgestellt werden.

Über Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für intelligente Entscheidungsfindung, das unternehmerische Agilität Wirklichkeit werden lässt. Die innovative Cloud-Plattform des Unternehmens lässt sich in bestehende Systeme integrieren, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit zu treffen und umzusetzen. Im Zeitalter der digitalen Beschleunigung unterstützt Aera Unternehmen weltweit dabei, auf das sich ständig verändernde Umfeld zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeratechnology.com.

