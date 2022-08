Blickt man auf die Performance der Netflix-Aktie seit Jahresbeginn, erwartet die Anleger das Grauen. An der Nasdaq haben die Papiere satte 62 Prozent verloren. Anleger hierzulande stehen dank günstiger Wechselkurse mit einem Minus von 58 Prozent seit Jahresbeginn immerhin etwas besser da. Doch die Stimmung an der Börse hat zuletzt gedreht. Tech is back - heißt es nun und auf Monatssicht hat die Netflix-Aktie rund 21 Prozent zugelegt.Angetrieben von der Aussicht auf eine baldige Rückkehr zum Abonnentenwachstum ...

