80 Prozent bis 2030, fast 100 Prozent bis 2035. So hoch ist der Anteil an erneuerbaren Energien, die in den kommenden Jahren für die deutsche Stromversorgung sorgen sollen. Es handelt sich um nichts Geringeres als die Entfesselung der Energiewende, die mit diesen ambitionierten Zielen umgesetzt werden soll - niedergeschrieben im jüngst verabschiedeten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023. Mit Blick an die Börse zeigt sich: Nicht erst seit dem energischen Vorstoß der derzeitigen Bundesregierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...