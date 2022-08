ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon von 48,40 auf 45,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das abgelaufene dritte Geschäftsquartal des Chipherstellers sei solide gewesen und die Jahresziele angehoben worden, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand sei eine solide Grundlage für die Konsenschätzungen für das Geschäftsjahr 2022/23. Zugleich dürften dann aber auch steigende Energiepreise für Gegenwind bei der Profitabilität sorgen. Zudem sieht er Lieferkettenrisiken angesichts erwarteter Engpässe bei Erdgas./ck/he



