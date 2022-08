An und für sich hätte die Stimmung an den Aktienmärkten am Dienstag kaum schlechter ausfallen können. Belastend wirkten sich nicht nur politische Verstimmung zwischen den USA und China aufgrund des Besuchs von Nancy Pelosi in Taiwan aus. Auch schwache Wirtschaftsdaten aus den beiden Ländern trieben manchem Anleger die Sorgenfalten auf die Stirn.Nur wenige Titel konnten sich dem daraus entstehenden Abwärtsstrudel entziehen. Einer davon war die Aktie von Plug Power (US72919P2020), die um mehr als sieben Prozent auf 22,17 Euro zulegen und damit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...