Lineage Logistics, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), einer der weltweit führenden und innovativsten temperaturgeregelten Industrie-REITs und Anbieter von Logistiklösungen, gab heute den Abschluss der Übernahme von VersaCold Logistics Services ("VersaCold") bekannt.

Die Übernahme wurde erstmals am 13. April 2022 angekündigt.

VersaCold ist ein führender kanadischer Lösungsanbieter für die Kühlkette und betreibt 24 temperaturgeregelte Einrichtungen mit einer Kapazität von 114 Mio. Kubikfuß (ca. 3,2 Mio. Kubikmeter) in neun kanadischen Provinzen. Das strategisch günstig gelegene Netzwerk des Unternehmens umfasst Anlagen in den bevölkerungsreichsten Metropolen Kanadas darunter Toronto, Calgary, Vancouver, Edmonton und Montreal. VersaCold betreibt darüber hinaus ein anlagengestütztes Transportgeschäft für ein- und ausgehende Transporte über neun Terminals im ganzen Land und bietet seinen Kunden eine integrierte und von Küste zu Küste reichende Logistiklösung.

"Die Eingliederung von VersaCold in die "One Lineage"-Familie erhöht die Reichweite unseres Unternehmens in Kanada und eröffnet aufregende Möglichkeiten, effizientere grenzüberschreitende Lösungen für Kunden in Nordamerika und darüber hinaus anzubieten", sagte Greg Lehmkuhl, Präsident und CEO von Lineage Logistics. "Die Zusammenführung unserer sich ergänzenden Anlagennetzwerke, unseres differenzierten und vollständig integrierten Transportangebots und unserer erstklassigen Teams schafft eine noch dynamischere weltweite Organisation eine Organisation, die unserem Ziel verpflichtet ist, die Lebensmittelversorgungskette zu transformieren, um Verschwendung zu vermeiden und einen Beitrag zur Ernährung der Welt zu leisten."

Wells Fargo Securities, LLC agierte als exklusiver Finanzberater von VersaCold und TorQuest und Stikeman Elliott LLP agierten als Rechtsberater. JP Morgan Chase und Scotiabank waren die Finanzberater von Lineage und Latham Watkins sowie Bennett Jones agierten als deren Rechtsberater.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist einer der weltweit führenden Anbieter von temperaturgesteuerten Industrie-REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß in über 20 Ländern in Nordamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik. Die branchenführende Expertise von Lineage in Bezug auf umfassende Logistiklösungen, sein Immobiliennetzwerk sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem als Visionary Partner von Feeding America die Ernährung der Welt zu unterstützen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens war Lineage 2022 eine "U.S. Best Managed Company", Nr. 3 in der "CNBC Disruptor 50"-Liste 2022, Nr. 17 in der "CNBC Disruptor 50"-Liste 2021, die Nr. 1 unter den Data-Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der Liste mit den innovativsten Unternehmen der Welt 2019 von Fast Company erwähnt und in die "Change The World"-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über VersaCold Logistics Services

VersaCold ist einer der führenden kanadischen Anbieter von Lieferkettenlösungen und spezialisiert sich exklusiv auf den Umgang mit temperaturempfindlichen Lebensmitteln. VersaCold bietet eine Reihe vollständig integrierter Logistikdienstleistungen über sein nationales Netzwerk von branchenweit führenden Einrichtungen, Transportflotten und fortschrittlichen Technologien, die den Benchmark für Verfügbarkeit, Informationsvisualisierung, Echtzeitverfolgung und Bestandsmanagement setzen. VersaCold übernimmt mit Stolz eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung der Sicherheit, Qualität und Frische einiger der beliebtesten Lebensmittelmarken Nordamerikas und sorgt so für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Familien in ganz Kanada von Küste zu Küste. Weitere Informationen über VersaCold finden Sie unter www.versacold.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220803005189/de/

Contacts:

Lineage Logistics

Megan Hendricksen

+1 949 247 5172

mhendricksen@lineagelogistics.com

VersaCold Logistics Services

Brian Dove

+1 416 557 3948

Brian.Dove@versacold.com