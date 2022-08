Privatplatzierung ADX Energy: Stark überzeichnete Privatplatzierung

Anzeige / Werbung

Stark überzeichnete Privatplatzierung

Zur Finanzierung seiner Bohrungen auf dem Welchau-Gasvorkommen und anderer Aktivitäten hat ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) in dieser Woche eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Sie wurde von erfahrenen institutionellen und privaten Anlegern gezeichnet und war zu 70 Prozent überzeichnet. Ausgegeben wurden neue Aktien im Wert von 2,55 Millionen Australische Dollar.

Im Wesentlichen finanziert sich ADX Energy, wie der Vorstandsvorsitzende, Ian Tchacos, noch einmal bestätigte, durch die eigene Öl- und Gasproduktion im Wiener Becken selbst. Allerdings möchte das Unternehmen die eigene Weiterentwicklung schneller vorantreiben. Ein kritischer Engpass sind dabei immer noch die bestehenden Lieferkettenprobleme. Um sie zu umgehen, will ADX Energy die benötigte Technik frühzeitig kaufen.



Durch den frühzeitigen Kauf der Anlagen wird eine größere zeitliche Lücke entstehen, bis auch die neuen Anlagen ihren Teil zur positiven Geschäftsentwicklung beitragen können. Sie soll mit der neuen Kapitalmaßnahme überbrückt werden. Erfreulich ist dabei, dass die neuen Aktien trotz des schwierigen Marktumfeldes deutlich überzeichnet war. Das ADX-Energy-Management sieht darin einen starken Vertrauensbeweis seitens der neuen Aktionäre.

Weitere wichtige Entwicklungsschritte stehen bei ADX Energy an

Verwenden wird ADX Energy die frischen Mittel für die Bohrung auf dem Welchau-Gasvorkommen, eine weitere Öl-Bohrung auf der Anshof-Lagerstätte und die weitere Entwicklung der ADX-Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Bei allen Projekten verspricht sich ADX Energy dadurch eine deutliche Beschleunigung seiner Aktivitäten.



Für das Weltklasse-Gasprojekt Welchau sollen beispielsweise langfristige Vorprodukte beschafft werden. Die für die Planung und die Anschaffung der Ausrüstung kalkulierten Kosten können nun mit Mitteln aus der neuen Kapitalerhöhung finanziert werden.



Einen weiteren Schwerpunkt bei der Mittelverwendung stellt die neue Anshof-Lagerstätte in Oberösterreich dar. Auf Anshof-3 ist die Installation einer Frühförderanlage zur Aufnahme der ersten Öl-Produktion aus der Bohrung Anshof-3 geplant. Etwas weiter entfernt auf Anshof-2 ist der Kauf von Long Lead Items für die Erschließungsbohrung Anshof-2 geplant.



Last but not least sollen mit dem frischen Kapital Fortschritte beim Projekt zur Produktion und Speicherung von grünem Wasserstoff (H2) im Wiener Becken finanziert werden. Im Gespräch ist auch eine Photovoltaikanlage, die eventuell auf den ADX-Feldern im Wiener Becken am Gaiselberg errichtet werden soll.

425 Millionen neue Aktien zu 0,006 AUD

Ausgegeben wurden 425 Millionen Aktien zu einem Kurs von 0,006 Prozent. Er lag 25 Prozent unter dem Schlusskurs vom 29. Juli 2022, der bei 0,008 AUD gelegen hatte, sodass den neuen Aktionären ein Rabat von 25 Prozent gewährt wurde.



Mit erworben wurde von den neuen Aktionären Optionen, die zum Bezug weiterer ADX-Energy-Aktien berechtigen und mit einer Laufzeit von zwei Jahren versehen sind.

