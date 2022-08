Danone: neues Long Setup beim französischen Lebensmittelkonzern!

Umsatz- und Gewinnzuwachs bei Danone (BN). Der weltweite Joghurt-Produzent korrigiert die Prognose für das Gesamtjahr 2022 nach oben.

Symbol: BN ISIN: FR0000120644

Rückblick: Die Aktie des in Paris ansässigen Unternehmens verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 1.8 Prozent und könnte nach einem Rücksetzer vom Pivot-Hoch in Kürze nach oben durchstarten. Dafür spricht auch die Hammerkerze mit dem Schlusskurs über dem 20-Tagedurchschnitt.

Chart vom 03.08.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 54.02 EUR





Meine Expertenmeinung zu BN:

Meinung: Wir hatten für das Wertpapier zuletzt am 7. Juli ein Long Setup präsentiert. Leider ist der Trade recht bald nach dem Triggern ausgestoppt worden. Inzwischen wurden die Halbjahreszahlen veröffentlicht, die die grundsätzlich positive Einschätzung bestätigen. Danone konnte bei Umsatz und Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zulegen, vor allem, weil es gelang, höhere Preise am Markt durchzusetzen. Die Zahlen waren besser als von den Analysten erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr wurde von 3 bis 5 auf 5 bis Prozent Wachstum angehoben. Der erst seit September 2021 amtierende Chef Antoine de Saint-Affrique hat offenbar einen guten Start erwischt.

Mögliches Setup:

Setup: Wir sehen dies als Einladung zu einem neuen Long Trade. Für Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an der Kerze vom Dienstag und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 27. Juli an. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BN.

Veröffentlichungsdatum: 03.08.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.