Starke Investorennachfrage nach Balbecs Expertise bei Krediten für Nischensektoren in Zeiten erhöhter Marktvolatilität

Balbec Capital, LP ("Balbec"), ein globaler Verwalter alternativer Anlagen mit einem Plattformvermögen von über 11 Mrd. US-Dollar, hat heute den Abschluss seines fünften globalen Flaggschiff-Fonds, InSolve Global Credit Fund V, L.P. ("Fonds" oder "IGCF V"), bekannt gegeben, der mit Kapitalzusagen von mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar sowie einem erweiterbaren Co-Investment-Vehikel von 100 Mio. US-Dollar der bisher größte Fonds von Balbec ist. Der Fonds erhielt starke Unterstützung von einer breiten Basis bestehender Balbec-Kunden und neuer Investoren weltweit.

IGCF V baut auf Balbecs langjähriger Erfolgsbilanz bei der Kapitalaufnahme und Investition in kreditsensible Finanzanlagen wie Wohn-, Gewerbe- und Verbraucherkredit-Portfolios im gesamten Performancespektrum, darunter Vermögenswerte, die einem Konkursverfahren oder anderen strukturierten Rückzahlungsplänen unterliegen, sowie ausgewählte alternative Kreditanlagen wie Hypothekenabwicklungsrechte für Wohnimmobilien. Das Ziel des Fonds besteht in der Generierung konsistenter, attraktiver Renditen durch Investitionen in Vermögenswerte, die eine historisch niedrige Korrelation zu öffentlichen Märkten aufweisen. Dabei schöpft er aus der umfangreichen Erfahrung, dem flexiblen Ansatz und den guten Beziehungen von Balbec zu Kontrahenten rund um den Globus. Bislang hat der Fonds 82 der Kapitalzusagen abgerufen, um eine große Bandbreite globaler Gelegenheiten wahrzunehmen.

Warren Spector, Chairman bei Balbec, kommentiert: "Wir freuen uns über den Abschluss unseres fünften globalen Flaggschiff-Fonds, mit dem wir unser Ziel übertroffen haben. Dies ist ein echter Beweis für das Vertrauen der Anleger in das hochqualifizierte Investmentteam von Balbec, die einzigartigen Beschaffungskapazitäten, die strenge Due-Diligence-Prüfung und den disziplinierten Ansatz bei der Verwaltung komplexer Vermögenswerte auf globaler Ebene. Während wir die strategische Skalierung der Balbec-Plattform vorantreiben, werden wir weiter auf unseren wiederholbaren Investitionsprozess setzen, der unter allen Marktbedingungen als stabil erwiesen hat, um attraktive Renditen für unsere Investoren zu erzielen."

Charles Rusbasan, Gründungspartner und Chief Executive Officer bei Balbec, erklärt: "Seit der Auflegung des Fonds haben wir einen erheblichen Teil seines Kapitals in Gelegenheiten investiert, die unserer Überzeugung nach ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil mit Wachstumspotenzial und einen robusten Schutz vor Abwärtsrisiken aufweisen. Für die absehbare Zukunft erwarten wir, dass die von uns angestrebten Gelegenheiten und unsere Investitionspipeline robust bleiben, und wir danken unseren neuen und bestehenden Investoren für ihre Unterstützung."

Seit seiner Gründung hat Balbec mehr als 14 Mrd. US-Dollar in 22 Ländern angelegt und dabei selektiv in verschiedene Regionen und Anlageformen investiert, um die attraktivsten Gelegenheiten zu identifizieren und gleichzeitig makroökonomische Risiken abzumildern. Das Vorgängerinstrument des Fonds, der IGCF IV, wurde 2020 mit Kapitalzusagen in Höhe von 1,2 Mrd. US-Dollar abgeschlossen.

Über Balbec Capital, LP

Balbec Capital, LP wurde 2010 gegründet und ist eine globale alternative Vermögensverwaltungsfirma, die Gelegenheiten in Nischensektoren des gesamten Spektrums der alternativen Kredite wahrnimmt. Als Vorreiter bei Investitionen in Finanzwerte, die Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder modifizierten Rückzahlungsplans sind, hat das Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren seine Plattform erweitert und diversifiziert, indem es entsprechende Strategien für Wohn- und Gewerbehypothekendarlehen in allen Performance-Phasen sowie für ausgewählte alternative und Verbraucherkredite entwickelte, bei denen das Balbec-Team aufgrund seiner globalen Präsenz und seiner Beziehungen von einem starken Wettbewerbsvorteil auf dem Markt profitiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ir@balbec.com oder besuchen Sie https://balbec.com/.

