Daigas Gas and Power Solution Co., Ltd. ("DGPS"), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Osaka Gas Co., Ltd. (TOKIO: 9532), hat mit der Hyundai Rotem Company ("HRC"), einer Tochtergesellschaft der Hyundai Motor Group, eine erweiterte geschäftliche Zusammenarbeit für Wasserstoffgeneratortechnologie vor Ort aufgebaut, die es HRC ermöglicht, die Generatoren außerhalb Südkoreas zu verkaufen.

Die Daigas Group (ehemals Osaka Gas Group) brachte 2003 das erste Modell des "HYSERVE" (*1), eines Wasserstoffgenerators vor Ort, auf den Markt, indem sie ihr gesammeltes Wissen über Katalysatoren nutzte. 2013 führte DGPS ein neues Modell "HYSERVE-300" mit einer stündlichen Wasserstoffproduktionskapazität von 300 Nm3 ein. DGPS als Hersteller von HYSERVE-300 hat die Einheiten hauptsächlich an Wasserstofftankstellen verkauft.

Im Jahr 2019 gewährte die DGPS HRC die Rechte auf Herstellung und Verkauf von "Hy-Green", einem Wasserstoffgenerator, der die Technologie von HYSERVE-300 nutzt, wodurch HRC in die Lage versetzt wurde, die steigende Nachfrage nach Wasserstofftankstellen in Südkorea zu decken.

Nach der Bestätigung der erfolgreichen Einführung von Hy-Green durch HRC hat DGPS beschlossen, seine HYSERVE-Technologie weltweit einzusetzen, indem es HRC ermöglicht wird, Hy-Green außerhalb Südkoreas zu verkaufen. DGPS ist der Ansicht, dass dies zum zeitnahen Aufbau einer Infrastruktur für die dezentrale Wasserstoffversorgung beitragen wird, die für die Dekarbonisierung im Verkehrssektor erforderlich ist.

Hy-Green wird von HRC für die Wasserstofftankstelle vor Ort für verschiedene Wasserstoffmobile (kleine Fahrzeuge, Busse, Lastwagen, Baumaschinen, Züge, Schiffe, Drohnen usw.), Brennstoffzellenkraftwerke und Biogasproduktionsanlagen (zur Produktion von Wasserstoff) verkauft, um die Wasserstoffversorgungskette zu erweitern.

HRC hat bereits eine Massenproduktionskapazität von Hy-Green entwickelt und ist bereit, Anfragen aus der ganzen Welt entgegenzunehmen, einschließlich der Anfragen der Daigas Group.

Die Daigas Group, einschließlich DGPS, wird ihr Energiegeschäft in Übersee vom Upstream zum Downstream erweitern, indem sie ihre Erfahrungen in und aus Japan und ihre bestehenden Geschäftsplattformen in Übersee voll ausschöpft.

(*1) Lokaler Wasserstoffgenerator, entwickelt und verkauft von der Daigas Group. 36 Einheiten wurden bisher in Japan verkauft. [Pressemitteilung zur Markteinführung von HYSERVE-300 (auf Japanisch)] https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2013/1206060_7831.html

