Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, ist überzeugt davon, dass Olaf Scholz vier Jahre lang Kanzler der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP bleiben wird. "Ja klar, wir haben ihn ja am 8. Dezember gewählt und haben ein dickes gemeinsames Arbeitsprogramm für volle vier Jahre", sagte Haßelmann der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische" (Donnerstag). "Alle" in der Ampel-Koalition stünden in einer immensen Verantwortung, gemeinsam politische Antworten auf die aktuelle Krisensituation zu finden. "Ich bin sicher: Wir werden als Ampel weiter liefern, unabhängig davon, dass wir drei verschiedene Parteien sind, die auch mal Meinungsverschiedenheiten haben", so Haßelmann. Bis heute habe die Ampel bereits 54 Gesetzesvorhaben verabschiedet, vom 12 Euro Mindestlohn bis zu historischen Paketen für die Energiewende. "Und das nach weniger als einem Jahr", so Haßelmann.



