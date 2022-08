DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. August

=== *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q, Toyota City 06:30 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), Darmstadt *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 Analysten-Telefonkonferenz; 11:30 Presse- Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Berlin *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefon-PK), Köln *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 2Q, Linz *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:25 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Koblenz *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q (15:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H, Maintal *** 07:30 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H, Montabaur *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H, Stuttgart *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1H, Taufkirchen 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1H, Reutlingen 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H, Wiesbaden 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Dettingen *** 07:30 AT/Voestalpine AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Linz *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q, Bagsvaerd 07:35 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q, Augsburg *** 08:00 DE/Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im Dienstleistungssektor Mai *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q, Herzogenaurach 08:00 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H, Wettenberg 08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H, Bad Neustadt/Saale 08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1H, Garching *** 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H, Baar 08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 PK), München *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 11:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 1,50% zuvor: 1,25% 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q, Houston 13:10 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q, Hangzhou 13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -80,00 Mrd USD zuvor: -85,55 Mrd USD *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 256.000 *** 17:50 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q, Siena 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H, Mailand 18:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of Pittsburgh *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q, Thousand Oaks 22:01 US/Expedia Inc, Ergebnis 2Q, Bellevue 22:04 US/Dropbox Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco - DE/Fortsetzung (seit 3.8.) der Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten bei Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistik Dienstleistungen (LTLS), Lufthansa Cargo, Lufthansa Service Gesellschaft (LSG), Frankfurt ===

