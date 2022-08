DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Zalando SE: Zalando erwartet Wachstum und höhere Profitabilität für das zweite Halbjahr 2022



04.08.2022 / 07:00

Zalando erwartet Wachstum und höhere Profitabilität für das zweite Halbjahr 2022

Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) im zweiten Quartal 2022 mit 3,8 Milliarden Euro unverändert im Vergleich zu Q2 2021 , Umsatz von 2,6 Milliarden (-4% im Jahresvergleich) und bereinigtes EBIT von 77,4 Millionen Euro

Mitgliederprogramm Zalando Plus erzielte mit mehr als 1,5 Millionen Mitgliedern ein Wachstum von 164% im Jahresvergleich

Erfolgreiche Umsetzung des Aktionsplans zur Anpassung an die derzeitige volatile Wirtschaftslage und höhere Profitabilität im zweiten Halbjahr 2022 erwartet

Fortlaufende Investitionen, um die Kund*innenbindung zu stärken und das Wachstum im Partnergeschäft zu fördern, insbesondere durch Mehrheitsbeteiligung an Highsnobiety



BERLIN, 4. AUGUST 2022 // Zalando, eine der führenden Online-Plattformen für Mode und Lifestyle in Europa, erwartet in der zweiten Jahreshälfte eine höhere Profitabilität sowie eine Rückkehr zum Wachstum und bestätigt damit seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal 2022 wuchs die Zahl der aktiven Kund*innen kontinuierlich auf mehr als 49 Millionen (+11% im Jahresvergleich). Zalando stärkte darüber hinaus weiter seine Kund*innenbeziehungen. Das Mitgliederprogramm Zalando Plus wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 164% und zählt nun mehr als 1,5 Millionen Mitglieder.

Robert Gentz, Co-CEO bei Zalando, sagt: "Wir haben als Team unsere Agilität unter Beweis gestellt und gezeigt, dass wir schnell reagieren und uns an das aktuelle Umfeld anpassen können. Gleichzeitig gestalten wir das Erlebnis für unsere Kundinnen und Kunden noch inspirierender und attraktiver und bauen unseren Kundenstamm weiter aus. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf unsere Strategie und tätigen gezielt Investitionen, um unser langfristiges Wachstum zu ermöglichen."

Zalando setzt seine Strategie fort, der Starting Point for Fashion zu sein. Dabei fokussiert sich das Unternehmen darauf, die Beziehungen zu seinen Kund*innen und Partnern weiter zu stärken, um das Wachstum des Plattformgeschäfts voranzutreiben. Im zweiten Quartal investierte Zalando in die Verbesserung des Kund*innenerlebnisses, insbesondere im Bereich Beauty, der im Jahresvergleich um 30% gewachsen ist. Zalando führte zudem sein Mitgliederprogramm Zalando Plus in der Schweiz ein und expandierte nach Rumänien und Ungarn, wodurch das Unternehmen nun in 25 Märkten präsent ist. Darüber hinaus startete das Unternehmen den Shopping-Club Zalando Lounge in Litauen, Rumänien und der Slowakei. Im Juni erwarb Zalando eine Mehrheitsbeteiligung an Highsnobiety, einem internationalen Vorreiter im Bereich "New Luxury". Highsnobietys Kompetenz in Sachen Mode, Kuratieren und Storytelling, kombiniert mit der innovativen Plattform und Reichweite von Zalando, wird Zalando dabei unterstützen, eine aufregende und ansprechende Online-Umgebung für Kund*innen und Markenpartner zu schaffen.

Als Teil des Aktionsplans, mit dem das Unternehmen auf die aktuelle Wirtschaftslage reagiert, hat Zalando sein Angebot angepasst, um dem veränderten Konsumverhalten der Kund*innen zu entsprechen. Um die Kosten pro Bestellung zu optimieren, führte Zalando Anfang Juni in 15 weiteren Märkten ein Mindestbestellwert ein, der nun in allen 25 Zalando-Märkten gilt. Zur Anpassung der Kostenstruktur, hat Zalando seine Marketingausgaben und Investitionen in die Logistikinfrastruktur reduziert.

"Wir konzentrieren uns auf Maßnahmen zur Verbesserung unserer Effizienz und unserer Marge - diese werden uns helfen, in der zweiten Jahreshälfte unsere Profitabilität zu stärken. Zalandos gesunde Finanzlage erlaubt es uns, weiterhin in unsere Technologieplattform und Logistikinfrastruktur zu investieren, um unser langfristiges Wachstumsziel zu erreichen", sagt Dr. Sandra Dembeck, CFO von Zalando.

Im zweiten Quartal 2022 betrug das Bruttowarenvolumen des Unternehmens 3,8 Milliarden Euro und zeigte verglichen mit einem außerordentlichen Vorjahresquartal eine unveränderte Entwicklung und das trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds, das durch externe Faktoren wie geringeres Verbrauchervertrauen, Inflationsdruck und einzelne Lieferengpässe beeinträchtigt wurde. Der Umsatz ging um 4% auf 2,6 Milliarden Euro zurück. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf den Wandel hin zur Plattform zurückzuführen. Zalando meldete ein bereinigtes EBIT von 77,4 Millionen Euro mit einer Marge von 3%.

Zalando bestätigt die Prognose vom 23. Juni 2022 für das Geschäftsjahr 2022 mit einem GMV-Wachstum zwischen 3% und 7% auf 14,8 bis 15,3 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass der Umsatz zwischen 0% und 3% auf 10,4 bis 10,7 Milliarden Euro steigen wird, wobei sich das bereinigte EBIT im genannten Zeitraum auf 180-260 Millionen Euro belaufen wird. Investitionen (Capex) von 350-400 Millionen sind geplant.

Der Finanzbericht für das zweite Quartal 2022 sowie die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 am 3. November 2022 veröffentlichen.



Zalando Konzern - Wesentliche Kennzahlen (in Millionen Euro)

Q2/22 Q2/21 GMV Konzern 3.781,0 3.780,0 % Wachstum 0,0% 39,7% Umsatz Konzern 2.623,0 2.733,1 % Wachstum -4,0% 34,3% Fashion Store 2.376,7 2.490,8 davon DACH 1.070,5 1.159,3 davon restliches Europa 1.306,2 1.331,4 Offprice 376,2 360,5 Sonstige 81,9 66,8 Überleitung -211,7 -184,9 Bereinigtes EBIT Konzern 77,4 184,1 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 3,0% 6,7% Fashion Store 61.0 155,6 davon DACH 52.4 119,9 davon restliches Europa 8.6 35,7 Offprice 9.5 27,0 Sonstige 7.6 -0,3 Überleitung -0.6 1,8 Nettoumlaufvermögen 206.6 12,8 Investitionsaufwand (Capex) -74.5 -51,6 Nettogewinn 14.0 120,4

Zalando Konzern - Wichtige Leistungsindikatoren

Q2/22 Q2/21 Aktive Kund*innen (in Mio.) (über 12 Monate) 49.3 44.5 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 67.8 65.6 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (über 12 Monate) 5.2 5.0 Durchschn. Warenkorbgröße (EUR) (über 12 Monate) 55,9 57,7

Begriffsdefinitionen finden sich im Geschäftsbericht.

Über Zalando

Zalando ist eine der führenden Online-Plattformen für Mode und Lifestyle in Europa. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 49 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kund*innen bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kund*innen, Partner*innen und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion - die erste Anlaufstelle für Mode - und eine nachhaltige Plattform mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde zu sein.

Medienanfragen

Carolyn Groß

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de



Investorenanfragen

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

