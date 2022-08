Die Aktie von Moderna war mit einem Plus von rund 16 Prozent der mit Abstand größte Gewinner im Nasdaq 100 am Mittwoch. Das Papier profitierte von starken Quartalszahlen sowie der Ankünidung eines Aktienrückkaufprogramms. Auch die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech konnte profitieren. Sie legt gut sieben Prozent auf 178,23 Dollar zu.Das US-Biotech-Unternehmen Moderna verdient weiter glänzend an seinem Corona-Impfstoff. Zwar ließen höhere Ausgaben den Gewinn im zweiten Quartal im Jahresvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...