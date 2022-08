Nachbörslich - 21,4 % sind die Reaktion auf 794,5 Mio. $ Umsatz (+ 12 %) im Quartal, während Analysten 805 Mio. $ sehen wollten. Eine hohe Abschreibung (217 Mio. $) im Zusammenhang mit der Übernahme von Hyperconnect führte zu einem Quartalsverlust von 10 Mio. $, während der bereinigte operative Gewinn um 9 % auf 268 Mio. $ anwuchs. Die Marge verschlechterte sich von 37 auf 36 %. Die zahlende Nutzerschaft wurde um 10 % auf 16,4 Mio. ausgebaut, der monatliche Umsatz je Mitglied stieg um 3 % auf 15,86 $. Bei der Flaggschiffmarke Tinder ist der Umsatz je Mitglied um rund 1 % geschrumpft. Nach dem Rücktritt von Shar Dubey steht Bernard Kim als CEO am Ruder, er sprach von "tiefen und ehrlichen" Diskussionen rund um die Herausforderungen, die MATCH GROUP bewältigen muss. Kim will seine bei Zynga gewonnenen Erfahrungen insbesondere dafür nutzen, um kostenlose Mitgliedschaften in bezahlte Abonnements zu überführen. Die Eigenprognose für das Q3 bleibt mit 790 bis 800 Mio. $ klar hinter dem Konsens (888 Mio. $) zurück. Die Aktie der MATCHGROUP gehört momentan eher auf die Watchlist.



