DJ Zalando-Co-CEO: Halten an Zielen 2025 fest

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando hält trotz der Delle im laufenden Jahr an den Langfristzielen für 2025 fest.

Der Berliner Online-Marktplatz für Mode will demzufolge weiterhin 2025 unter anderem ein Bruttowarenvolumen (GMV) von mehr als 30 Milliarden Euro und einen Umsatz von etwa 20 Milliarden Euro erreichen.

"Wir halten an den Zielen fest", sagte Co-CEO Robert Gentz in der Medien-Telefonkonferenz. Wie sich die einzelnen Parameter in den kommenden drei Jahren entwickeln, müsse man im Einzelnen sehen.

August 04, 2022 01:12 ET (05:12 GMT)

