Bei Bayer sind einige Analysten der Meinung, dass die Konzernführung die finanziellen Ziele für das Gesamtjahr mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen nach oben schrauben wird. Die Preise für das Pflanzenschutzmittel Glyphosat waren länger hoch als erwartet und das Crop-Science-Geschäft aus ihrer Sicht insgesamt stark; überdies rechnen sie mit zunehmender Dynamik im Pharmageschäft im zweiten Halbjahr. Interessant wird sein, welche Folgen der starke Dollar für die Bayer-Bilanz haben wird. Nicht immer werden sie positiv sein. Bayer legt seine Zwischenbilanz Donnerstagfrüh vor.

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz Konzern 12.285 +13% 16 10.854 -Pharmaceuticals 4.828 +7% 15 4.494 -Consumer Health 1.421 +10% 15 1.290 -Crop Science 5.960 +19% 15 5.021 EBITDA ber Konzern 3.276 +27% 16 2.577 EBITDA ber Pharmaceuticals 1.513 +7% 14 1.409 EBITDA ber Consumer Health 322 +16% 14 278 EBITDA ber Crop Science 1.563 +54% 14 1.018 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.512 -- 14 -2.335 Ergebnis je Aktie Core 1,90 +18% 15 1,61

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LANXESS (7:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 1.931 +5% 12 1.831 EBITDA* 249 -10% 12 277 EBITDA-Marge* 12,9 -- -- 15,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 85 -29% 5 119 Ergebnis je Aktie* 0,98 -29% 5 1,38

- * vor Sondereinflüssen

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent

BEIERSDORF (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosenzum ersten Halbjahr:

PROG PROG PROG 1H 1H22 ggVj Zahl 1H21 Umsatz Konzern 4.361 +13% 5 3.874 EBIT vor Sondereffekten 633 +6% 2 595 Ergebnis je Aktie 1,98 +14% 4 1,74

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent

HANNOVER RÜCK (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Bruttoprämien 7.505 +13% 3 6.655 Kapitalanlageergebnis 443 +4% 2 425 EBIT 511 -7% 4 552 Ergebnis nach Steuern/Dritten 349 -4% 4 365 Ergebnis je Aktie 2,93 -3% 4 3,02 Combined Ratio* k.A. -- -- 95,7

- * Schaden-Rückversicherung

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent

UNITED INTERNET (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 1.447 +5% 11 1.383 EBITDA 324 +1% 11 322 EBIT 197 -7% 11 211 Ergebnis vor Steuern 186 -7% 11 201 Ergebnis nach Steuern/Dritten 100 -7% 11 108 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,54 -7% 11 0,58 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,56 -2% 6 0,57

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

1&1 (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 979 +2% 12 957 EBITDA operativ 172 +2% 12 168 EBIT operativ 133 +3% 11 129 Ergebnis nach Steuern 91 -2% 11 94 Ergebnis je Aktie operativ 0,52 +2% 11 0,51

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

DÜRR (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q21 Auftragseingang 1.158 +7% 1.079 Umsatz 969 +15% 843 EBIT 31 -20% 38 EBIT bereinigt 36 -27% 50 Ergebnis nach Steuern 17 -25% 23 Ergebnis je Aktie k.A. -- 0,33

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

KONTRON (7:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 337 +10% 2 306 EBITDA 31 +4% 2 30

- Angaben in Millionen Euro

HENSOLDT (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr:

PROG PROG PROG 1H 1H22 ggVj Zahl 1H21 Umsatz 643 +32% 3 486 EBIT bereinigt 23 +41% 2 16

- Angaben in Millionen Euro

SCHAEFFLER (8:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 3.970 +15% 11 3.454 EBIT bereinigt 213 -30% 11 305 EBIT-Marge bereinigt 5,7 -- 11 8,8 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 227 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,17 -51% 4 0,35

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent

COMPUGROUP (7:25h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal:

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 257 +7% 2 241 EBITDA bereinigt 50 -1% 4 51 Ergebnis nach Steuern/Dritten 15 -14% 2 17 Ergebnis/Aktie bereinigt (verwässert) 0,43 0% 2 0,43

- Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis in Euro

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende ASML Holding 1,37 EUR LLOYDS Group 0,008 GBP Relx Plc 0,157 GBP Unilever Plc 0,3633 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Juni saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 1,50% zuvor: 1,25% - US 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -80,00 Mrd USD zuvor: -85,55 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 256.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.626,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.152,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.244,75 -0,2% Nikkei-225 27.879,42 +0,5% Schanghai-Composite 3.168,39 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 157,28 -15 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.587,56 +1,0% DAX-Future 13.632,00 +1,6% XDAX 13.639,59 +1,6% MDAX 27.806,12 +1,6% TecDAX 3.159,94 +1,3% EuroStoxx50 3.732,54 +1,3% Stoxx50 3.661,44 +0,3% Dow-Jones 32.812,50 +1,3% S&P-500-Index 4.155,17 +1,6% Nasdaq-Comp. 12.668,16 +2,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,43% +13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Rally-Runde am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag voraussichtlich fort. Der DAX wird vorbörslich etwa 0,4 Prozent im Plus erwartet bei gut 13.640 Punkten. Gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen aus den USA, einem günstigen Verlauf der Berichtssaison und dem kräftigen Rückgang der Ölpreise. Im Blick steht auch am Donnerstag weiterhin die Berichtssaison - allein aus dem DAX legen mit Zalando, Bayer, Merck, Beiersdorf und Hannover Rück gleich fünf Unternehmen ihre Zahlen auf den Tisch. Daneben steht die Bank of England im Blick, sie wird die Leitzinsen voraussichtlich um einen weiteren halben Prozentpunkt erhöhen. Der deutsche Auftragseingang könnte Aufschlüsse über die konjunkturelle Entwicklung vermitteln und die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe könnte die Zinsspekulationen beeinflussen.

Rückblick: Fest - Gute Daten aus den USA stützten am Nachmittag. Zudem gaben die Ölpreise nach. Positive Signale kamen auch vom chinesischen Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich. Deutlich besser als erwartet fielen die Geschäftszahlen des schweizerischen Mischkonzerns Oerlikon aus, der Kurs gewann 4,2 Prozent. Societe Generale legten um 3,1 Prozent zu. In allen Geschäftsbereichen habe es ein gutes Wachstum gegeben, hieß es. AXA (+5,7%) hat bei Einnahmen und Ergebnis die Markterwartungen übertroffen. Mit einem Kurssprung um knapp 44 Prozent reagierten Avast auf die Nachricht, dass die CMA der Übernahme durch NortonLifeLock zugestimmt hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Mit einem Minus von 5,6 Prozent stellte die Aktie von BMW den größten DAX-Verlierer. Im Gegensatz zu dem Wettbewerber Mercedes-Benz hatte BMW die Margenprognose gesenkt. Siemens Healthineers schlossen nach Zahlenausweis 1,1 Prozent tiefer. Auch hier wurde auf die steigenden Kosten verwiesen. Vonovia (+0,5%) legte einmal mehr ein solides Zahlenwerk vor. Die Commerzbank (+2,5%) kehrte in die Gewinnzone zurück. Infineon stiegen um knapp 5 Prozent. "Sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnkennziffern liegen klar über den Erwartungen", sagte ein Marktteilnehmer. Hugo Boss setzten ihren Kursaufschwung mit einem Plus von 2,1 Prozent fort. Die finalen Geschäftszahlen zeigten, dass sich der Gewinn zuletzt mehr als verdoppelt hat. Auto1 erholten sich um knapp 13 Prozent. Von RBC hieß es, der Umsatz habe die Markterwartung um 12 Prozent übertroffen. Shop Apotheke gaben nach finalen Geschäftszahlen 2,1 Prozent ab. Bei Rational (-8,1%) wurde der Ausblick bemängelt.

XETRA-NACHBÖRSE

Es habe eigentlich nur die Geschäftszahlen von Morphosys nach Börsenschluss gegeben, "doch dafür hat sich niemand interessiert - da tat sich nichts", sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Überzeugende Konjunkturdaten und Erleichterung über die reibungslose Taiwan-Visite der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi haben die Wall Street gestützt. Trotz heftiger chinesischer Proteste und militärischer Drohgebärden endete der Pelosi-Besuch auf der Insel ohne die befürchteten Zwischenfälle. Für Kauflaune sorgten überraschend positive Konjunkturdaten, die das Schreckgespenst der Rezession zumindest etwas vertrieben. Paypal machten einen Kurssprung um 9,2 Prozent, nachdem sich der aktivistische Investor Elliott am Zahlungsdienstleister beteiligt hatte. AMD ermäßigten sich um 1,2 Prozent, nachdem der Halbleiterkonzern einen Umsatz unter Marktprognose in Aussicht gestellt hatte. Bei Starbucks (+4,3%) hatten höhere Lohnkosten und andere inflationäre Einflüsse das Ergebnis belastet. Die gestiegenen Kosten hätten jedoch teilweise durch höhere Preise ausgeglichen werden können, hieß es. Moderna hatte seinen Umsatz um 9 Prozent gesteigert und damit die Erwartung übertroffen. Die Aktie sprang um knapp 16 Prozent in die Höhe. Poseida Therapeutics schossen um 85,6 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hatte mit Roche eine lukrative Kooperation an Land gezogen. Ford stiegen nach äußerst positiven Absatzzahlen um 3,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,07 +4,1 3,03 234,4 5 Jahre 2,83 -1,4 2,84 157,0 7 Jahre 2,79 -2,9 2,82 134,8 10 Jahre 2,71 -3,6 2,75 120,5 30 Jahre 2,95 -6,2 3,01 104,6

Zinserhöhungsfantasien wurden mit den deutlich gesunkenen Erdölpreisen etwas ausgepreist. Schließlich stellen die Engiepreise einen der wichtigsten Inflationstreiber.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi., 18:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0126 -0,1% 1,0170 1,0126 -10,6% EUR/JPY 138,32 -0,1% 136,12 138,32 +3,9% EUR/CHF 0,9753 -0,0% 1,0410 0,9753 -5,8% EUR/GBP 0,8421 -0,1% 0,8375 0,8421 -0,5% USD/JPY 136,60 -0,1% 133,84 136,60 +16,2% GBP/USD 1,2024 +0,0% 1,2147 1,2024 -10,2% USD/CNH 6,7691 +0,0% 6,7613 6,7691 +6,4% Bitcoin BTC/USD 20.837,45 -0,9% 23.296,18 20.837,45 -50,0%

Der Dollarindex drehte 0,1 Prozent ins Plus. Bereits am Vortag hatten die Spannungen zwischen den USA und China dem als vermeintlich sicheren Hafen geltenden Dollar Zulauf beschert.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,02 90,66 +0,4% 0,36 +27,2% Brent/ICE 97,08 96,78 +0,3% 0,30 +30,3%

Die Ölpreise drehten kräftig ins Minus, US-Leichtöl der Sorte WTI schloss auf dem tiefsten Stand seit dem 10. Februar (-3,9%/Brent -3,4%). Die Lobbygruppe Opec+ hatte sich auf eine moderate Erhöhung der Ölförderung geeinigt. Angesichts der globalen Rezessions- und Nachfragesorgen sei auch eine nur kleine Fördermengenerhöhung kein Signal für höhere Preise, hieß es. Zudem drückten überraschend gestiegene Rohöllagerbestände in den USA die Preise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.770,97 1.765,30 +0,3% +5,67 -3,2% Silber (Spot) 20,02 20,06 -0,2% -0,04 -14,1% Platin (Spot) 900,31 902,25 -0,2% -1,94 -7,2% Kupfer-Future 3,46 3,47 -0,2% -0,01 -21,9%

Zurückgekommene Marktzinsen stützten den Goldpreis (+0,3%).

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

TAIWAN-KONFLIKT

China hat seine angekündigten Militärmanöver nahe Taiwan nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens begonnen. "Die Übungen beginnen", erklärte der Sender CCTV am Donnerstag im Online-Netzwerk Weibo. Taiwans Verteidigungsministerium erklärte, die Lage genau zu beobachten. Die Streitkräfte des Inselstaates würden gemäß dem Prinzip handeln, sich "auf einen Krieg vorzubereiten, ohne einen Krieg zu wollen". Es werde auch keine "Eskalation des Konflikts" gesucht. China reagiert mit den Manövern in den Gewässern um Taiwan auf einen Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi am Dienstag und Mittwoch.

BRASILIEN LEITZINS

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins Selic das zwölfte Mal in Folge angehoben. Für ihre nächste Sitzung ist laut der Notenbank eine weitere Zinserhöhung möglich. Der geldpolitische Ausschuss, bekannt als Copom, erhöhte den Selic-Satz um einen halben Punkt auf 13,75 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren.

MERCK KGAA

hat im zweiten Quartal den Kostensteigerungen bei Rohstoffen und Logistik getrotzt und mit Wachstum bei Umsatz und Ergebnis die Markterwartungen übertroffen. Der Technologiekonzern bestätigte die organischen Wachstumsziele, rechnet allerdings mit stärkerem Rückenwind von der Währungsseite und hob die Erwartungen für die absoluten Ergebnisziele 2022 an. So wird der Umsatz im Gesamtjahr nun zwischen 21,9 und 23,0 statt zwischen 21,6 und 22,8 Milliarden Euro gesehen, das bereinigte EBITDA - das sogenannte EBITDA pre - zwischen 6,75 und 7,25 statt zwischen 6,6 und 7,1 Milliarden Euro und das bereinigte Ergebnis je Aktie zwischen 9,85 und 10,75 statt zwischen 9,60 bis 10,50 Euro. Organisch soll der Umsatz weiter um 6 bis 9 Prozent und das bereinigte EBITDA um 5 und 9 Prozent zulegen.

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

Merck KGaA, Darmstadt . BERICHTET PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Gesamtumsatz 5.568 +14% 5.423 +11% 24 4.870 EBITDA pre 1.782 +13% 1.706 +8% 24 1.576 EBITDA-pre-Marge 32,0 -- 31,5 -- -- 32,4 Ergebnis nach Steuern/Dritten pre 1.147 +18% 1.077 +11% 5 973 Ergebnis nach Steuern/Dritten 867 +16% 922 +24% 4 745 Ergebnis je Aktie pre 2,64 +18% 2,52 +13% 24 2,24 Ergebnis je Aktie 1,99 +16% 2,11 +23% 5 1,71

ZALANDO

hat im zweiten Quartal operativ den Gewinn mehr als halbiert und unter dem Strich noch einen kleinen Gewinn erzielt. Dabei hat der DAX-Konzern aber noch schlechter abgeschnitten als von den Analysten befürchtet. Für die Ende Juni drastisch gesenkte Prognose für das Gesamtjahr sieht sich der Berliner Online-Mode-Marktplatz auf Kurs. Wie der Berliner Online-Marktplatz mitteilte, verdiente er auf Basis des bereinigten operativen Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Zeitraum April bis Juni 77,4 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es 184 Millionen. Analysten hatten mit 82 Millionen Euro gerechnet. Die bereinigte EBIT-Marge verschlechterte sich entsprechend auf 3 Prozent von 6,7. Nach Steuern ergab sich ein Gewinn von 14,0 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 120 Millionen. Analysten hatten im Schnitt 25 Millionen Euro prognostiziert. Das Bruttowarenvolumen (GMV) betrug 3,781 Milliarden Euro nach 3,788 Milliarden. Der Umsatz ging auf 2,623 Milliarden zurück von 2,733 Milliarden.

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21 Umsatz 2.623 -4% 2.697 -1% 2.733 GMV* 3.781 -- 3.873 +2% 3.780 EBIT bereinigt 77 -58% 82 -55% 184 EBIT-Marge bereinigt 3,0 -- 3,0 -- 6,7 Ergebnis nach Steuern 14 -88% 25 -80% 120 Ergebnis je Aktie 0,05 -89% 0,07 -85% 0,46 *Bruttowarenwert

LUFTHANSA

hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich wieder einen Gewinn eingefahren und die Jahresprognose konkretisiert. In den drei Monaten April bis Juni erzielte der Konzern einen Gewinn von 259 Millionen Euro, nach einem Verlust von 756 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente er 0,22 Euro nach einem Verlust von 1,26 Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) lag nach endgültigen Zahlen bei 393 Millionen Euro. Der Umsatz sprang auf 8,5 Milliarden Euro von 3,21 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie der Airline-Konzern bereits mitgeteilt hatte.

Die Zahlen im Überblick (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt . BERICHTET* 2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q21 Umsatz 8.462 +164% 3.211 EBIT bereinigt 393 -- -827 EBIT-Marge bereinigt 4,6 -- -25,8 Ergebnis nach Steuern/Dritten 259 -- -756 Ergebnis je Aktie 0,22 -- -1,26 Free Cashflow bereinigt 2.122 +455% 382

MORPHOSYS

hat im zweiten Quartal die Umsätze deutlich gesteigert, ist aber auf Jahressicht wieder in die roten Zahlen gerutscht. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 59,4 (Vorjahr 38,2) Millionen Euro. Der Anstieg der Produktverkäufe von Monjuvi im Vergleich zum Vorjahr wurde durch eine höhere Nachfrage angetrieben, die Kennziffer des Hoffnungsträgers kletterte 21,7 (Vj. 14,9) Millionen Euro. Der operative Verlust belief sich auf 55,1 (71,4) Millionen Euro - der Konzernverlust auf 235,0 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Überschuss von 20,9 Millionen Euro verbucht worden war.

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS ):

Morphosys AG, Martinsried BERICHTET PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj Zahl 2Q21 Umsatz 59 +55% 47 +23% 3 38 Operativer Gewinn -55 -- -61 -- 3 -71 Konzernüberschuss -235 -- -67 -- 2 21 Ergebnis je Aktie -6,88 -- -1,95 -- 2 0,64

BOOKING

hat das zweite Quartal 2022 über den Markterwartungen abgeschlossen und sich positiv zur Sommerreisesaison geäußert. Für das Berichtsquartal wies die Booking Holdings einen Umsatzsprung von 99 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 19,08 Dollar den auf 17,56 Dollar lautenden Analystenkonsens. Unterm Strich verdiente der US-Konzern 857 Millionen Dollar, nachdem im von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 167 Millionen Dollar aufgelaufen war.

EBAY

ist im zweiten Quartal 2022 infolge rückläufiger Umsätze und weniger aktiver Käufer in die Verlustzone gerutscht und hat die Jahresprognose gesenkt. Die Ebay Inc meldete für das zweite Quartal einen Verlust von 531 Millionen US-Dollar bzw 95 Cent je Aktie nach einem Gewinn von 10,73 Milliarden Dollar bzw 15,68 Dollar je Anteilsschein im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis verdiente Ebay 99 Cent je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten im Mittel mit einem bereinigten Ergebnis von 89 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz ging auf 2,4 von 2,67 Milliarden Dollar zurück. Hier hatte der Analystenkonsens auf 2,37 Milliarden Dollar gelautet. Den Ausblick senkte die Mutter des gleichnamigen Online-Auktionshauses.

