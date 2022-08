Kryptowährungen: Bitcoin beendet Korrektur

Anzeige / Werbung Bitcoin und andere Kryptowährungen stiegen am Mittwoch und kehrten in den Rhythmus der jüngsten Rallye zurück, die zuletzt etwas an Fahrt verloren hatte. Ist die Mini-Korrektur damit vorbei? Der Preis von Bitcoin stieg in den letzten 24 Stunden um 2 Prozent auf 23.400 Dollar und erholte sich damit von den Kursrückgängen in den vergangenen drei Tagen. Bitcoin wird weiterhin mit etwa einem Drittel seines Allzeithochs bei 69.000 Dollar gehandelt, das im November 2021 erreicht wurde. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Damit bestätigen die Kryptowährungen ihre enge Korrelation zum Aktienmarkt. Im jüngsten Ausverkauf im 1. Halbjahr waren Kryptos den Aktien nach unten gefolgt und haben sich jetzt gemeinsam etwas erholen können. Neben Bitcoin legte Ether, der zweitgrößte Kryptowährungswert, um 5 Prozent auf fast 1.700 Dollar zu. Positiv ist bei Ethereum zu bewerten, dass die Dynamik in Form des MACD (Momentum) zugenommen hat (s. Chart). Kleinere Kryptowährungen, so genannte Altcoins, stiegen ebenfalls, wobei Cardano und Avalanche um 3 beziehungsweise 5 Prozent zulegten. Memecoins waren ebenfalls gefragt und sowohl Dogecoin als auch Shiba Inu rückten um 2 Prozent vor. Die Stärke von Bitcoin und anderen Token kam trotz einer Reihe von Hacks im Bereich der digitalen Vermögenswerte, darunter ein offensichtlicher Angriff auf eines der größten Blockchain-Netzwerke, Solana, am Dienstag. Enthaltene Werte: BTC~USD,BTC~EUR,ETH~USD,ETH~EUR

