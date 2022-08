Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex startete gestern leicht im Minus in den Handel. Im Laufe des Tages stieg er dann aber kontinuierlich an. Am Ende verbuchte er einen Zugewinn von gut einem Prozent. Schlusskurs: 13.587 Punkte. Marktidee: Hugo Boss. Hugo Boss hatte gestern endgültige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Demnach hat der Konzern auch unter dem Strich deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Hugo Boss profitierte von einer Runderneuerung und Verjüngung seiner Marken. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf