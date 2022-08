(shareribs.com) London 04.08.2022 - Die Ölpreise stabilisierten am frühen Donnerstag, gestützt von anhaltenden Sorgen über die Nachfrageentwicklung. Derweil kommt es bei der Angebotslage zu einer gewissen Entspannung. Die Energy Information Administration hat gestern Nachmittag die jüngsten Bestandsdaten veröffentlicht. Demnach sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,5 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...