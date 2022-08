Das Gewinnziel bleibt so, wie es schon ausgegeben wurde. Sicher macht HANNOVER RÜCK dabei das zweite Quartal 2022, in dem man etwas mehr verdiente als im Vorjahr. Netto sollen im laufenden Jahr 1,4 bis 1,5 Mrd. Euro Gewinn hängenblieben, die Kapitalanlagerendite soll nun sogar bei mehr als 2,5 % liegen, wo man bisher mindestens 2,3 % in Aussicht gestellt hatte. Die Bruttoprämien sollen währungsbereinigt um mehr als 7,5 % zulegen anstelle von 5 %, wie bislang veranschlagt. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





HANNOVER RUECK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de