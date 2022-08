Bayer hat ein starkes Quartal abgeliefert. Der Konzernumsatz kletterte um 9,6 % auf 12,8 Mrd. €, das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis je Aktie um 19,9 % auf 1,93 €. Vor allem das Agrargeschäft und der Bereich Consumer Health laufen gut. Genaue Details sind HIER zu finden.



Damit kann Bayer optimistischer nach vorne blicken. Bereinigt um Wechselkurseffekte erwartet Bayer für 2022 nun einen Umsatz von 47 bis 48 Mrd. €, nach bisher etwa 46 Mrd., man erwartet also ein Plus von etwa 8 % statt bisher rd. 5 %. Beim Als bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sollen entsprechend rd. 12,5 Mrd. € hängen bleiben (bisher: ca. 12,0 Mrd. €).



In der Vorbörse notiert die Aktie leicht schwächer mit -1,2 % auf Tradegate. Den fairen Wert sehen wir jenseits von 80 €, wenn das Glyphosat-Thema erledigt bleibt das die Perspektive.









