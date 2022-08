Angeschoben von guten Konjunkturdaten legten die US-Börsen am Mittwoch deutlich zu. Im Juli hatte sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor überraschend verbessert. Außerdem stiegen die Auftragseingänge der US-Industrie im Juni.



Der Dow Jones stieg um 1,29 % auf 32.812 Punkte, während der S&P 500 1,56 % fester schloss bei 4.155 Punkten. Der Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Plus von 2,73 % bei 13.253 Punkten. An den deutschen Börsen standen heute Morgen im Zuge der laufenden Berichtssaison unter anderem die Q2-Zahlen von Bayer im Fokus. Der Dax-Konzern konnte dank einer starken Performance im Agrargeschäft den bereinigten Betriebsgewinn im zweiten Quartal um 30 % auf 3,35 Mrd. € steigern und dabei die Erwartungen der Analysten toppen. Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 18 % (währungsbereinigt + 9,6 %) auf 12,8 Mrd. € zu. Bayer-Chef Werner Baumann hob die Prognose für das laufende Jahr an: Bayer peilt jetzt einen Umsatz von 47 bis 48 Mrd. € (zuvor: 46 Mrd. €) und ein bereinigtes Ergebnis von rund 12,5 Mrd. € (zuvor: 12 Mrd. €). Die Bayer-Aktie tendierte allerdings im frühen Handel rund 0,6 % schwächer. Beflügelt von den guten US-Vorgaben eröffnete der Dax den Handel mit einem Plus von 0,3 % bei 13.629 Punkten. Im weiteren Verlauf baute der deutsche Leitindex sein Plus bis auf fast 0,8 % aus.





