DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Aareal Bank verschiebt virtuelle ordentliche Hauptversammlung auf den 31. August 2022



04.08.2022 / 10:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aareal Bank verschiebt virtuelle ordentliche Hauptversammlung auf den

31. August 2022 Verschiebung der ursprünglich für den 10. August 2022 anberaumten Hauptversammlung aufgrund eines technischen Fehlers

Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal werden weiterhin wie geplant am 10. August 2022 veröffentlicht

Agenda bleibt im Wesentlichen unverändert, sechs neue Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat zur Wahl vorgeschlagen Wiesbaden, 4. August 2022 - Die Aareal Bank AG verschiebt ihre ursprünglich für den 10. August 2022 anberaumte virtuelle ordentliche Hauptversammlung aufgrund eines technischen Fehlers auf den 31. August 2022. Durch eine fehlende ISIN-Nummer konnte nicht garantiert werden, dass alle stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionäre die am 30. Juni 2022 veröffentlichte Einladung zur Hauptversammlung erhalten haben. Um allen Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit zu geben, sich zur Hauptversammlung anzumelden, wird diese unter Wahrung der Einberufungsfrist nun um 21 Tage verschoben. Das Format der Hauptversammlung bleibt unverändert. Vor dem Hintergrund der nach wie vor anhaltenden Covid-19-Pandemie wird sie erneut virtuell, also ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre abgehalten. Ebenso bleibt die Agenda im Wesentlichen identisch. Auf der Tagesordnung steht unverändert unter anderem die Wahl von sechs neuen Aufsichtsratsmitgliedern. Zur Wahl vorgeschlagen werden Henning Giesecke, Denis Hall, Barbara Knoflach, Hans-Hermann Anton Lotter, Marika Lulay und José Sevilla Álvarez. Daneben stimmen Aktionärinnen und Aktionäre auch über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 und ein überarbeitetes Vorstandsvergütungssystem ab. Die gesamte Hauptversammlung am 31. August 2022 wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Bevollmächtigten in Bild und Ton über ein Aktionärsportal auf der Website der Aareal Bank (dort im Bereich Investoren/Hauptversammlung 2022) übertragen. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2022 wird die Aareal Bank AG am 10. August veröffentlichen, den Zwischenbericht am 11. August 2022. Ansprechpartner für Medien: Margarita Thiel Telefon: +49 611 348 2306 Mobil: +49 171 206 9740 margarita.thiel@aareal-bank.com Christian Feldbrügge Telefon: +49 611 348 2280 Mobil: +49 171 866 7919 christian.feldbruegge@aareal-bank.com Ansprechpartner für Investoren: Aareal Bank AG - Investor Relations

Telefon: +49 611 348 3009

ir@aareal-bank.com Über die Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus derWohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.



04.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de