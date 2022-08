DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Gesco: Mit Next Level 25 zu höheren Kursen - EUR 1 Mrd. Umsatz und EUR 100 Mio. EBIT bis 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Haar, 04.08.2022 (pta016/04.08.2022/10:00) - In einem von zumeist sinkenden Kursen geprägten Börsenumfeld erreichte die Aktie der Wuppertaler Beteiligungsgesellschaft Gesco AG vor zwei Monaten mit EUR 28.20 die höchste Notierung seit August 2018, als EUR 33.20 bewilligt wurden. Anschließend setzten zwar Verkäufe ein, die jedoch moderat ausfielen. Die stabile Kursentwicklung trotz schwacher Börsen hat ihre Gründe, so dass wir der Gesco AG nach NJ 8/17 und NJ 8/12 auf Grund des vorhandenen Potenzials die Titelgeschichte im Vorfeld der HV am 24.08.2022 widmen.

Gemeinsam mit der am 30.04.2022 aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Kerstin Müller-Kirchhofs (CFO) hat der neue CEO Ralph Rumberg erfolgreich die Strategie Next Level umgesetzt, Excellence-Programme gestartet und die M& A-Aktivitäten ausgebaut. Next Level definiert wesentliche Weichenstellungen für die strategische und operative Entwicklung der Gesco-Gruppe in den kommenden Jahren und ist gleichzeitig die größte Transformation in der Unternehmensgeschichte. Unabhängig von der aktuellen Entwicklung lautet das Ziel der fortgeführten und ergänzten Strategie "Next Level 25 - In Leadership" mit dem erweiterten Strategierahmen: Der Gruppenumsatz soll anorganisch und organisch auf EUR 1 Mrd. ansteigen und die EBIT-Marge 10 % erreichen. Das entspräche einem EBIT von EUR 100 Mio. Im Rekordjahr 2021 waren es EUR 44.6 Mio.

Vor zwei Jahren, als die Aktie der Gesco AG zwischen EUR 10 und 17 schwankte, wiesen wir darauf hin, dass Investoren zumeist weit vorausblicken. Die Käufer wurden bereits mit höheren Kursen belohnt. Obwohl sich die Belastungen vergrößert haben, wurde vielfach die Zeit genutzt, um sich intern besser aufzustellen, Schwachstellen auszumerzen und Chancen zu nutzen. Auch in Wuppertal ist das Portfolio sowie die Finanz- und Vermögenslage optimiert worden. Die Excellence-Programme der Next-Level-Strategie stärkten die Ertragskraft und führten zum höheren Kursniveau. Wir erwarten eine Fortsetzung dieser Entwicklung und finden bei einem möglichen Ergebnis je Aktie von EUR 3.- im Jahr 2023 ein KGV von 13 berechtigt, das einem Kurs von EUR 39 entsprechen würde. Damit liegt das Steigerungspotenzial rechnerisch bei 38 %.

* * *

Der ausführliche Bericht über die Gesco AG mit dem Vorstandsinterview wird in der August-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

* * *

Über das Nebenwerte-Journal

Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

Aussender: NWN Nebenwerte Nachrichten AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Stern Tel.: +49 89 43571171 E-Mail: carsten.stern@nebenwerte-journal.de Website: www.nebenwerte-journal.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1659600000531 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 04:00 ET (08:00 GMT)