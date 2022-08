Die Apple-Aktie bleibt nach der Zahlenvorlage vor einer Woche im Aufwind und hat das jüngste charttechnische Kaufsignal eindrücklich bestätigt. Alleine am gestrigen Mittwoch ist die Aktie fast vier Prozent höher aus dem US-Handel gegangen. Das Allzeithoch vom Jahresanfang rückt damit nun in greifbare Nähe.Ausgehend vom US-Schlusskurs am Mittwoch von 166,13 Dollar trennen die Aktie aktuell nur noch gute zehn Prozent beziehungsweise 17 Dollar von ihrem Allzeithoch von Anfang Januar bei 182,94 Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...