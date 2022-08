ETFs besitzt man heutzutage ganz selbstverständlich. Vielleicht auch ein paar Einzelaktien, Gold und sogar Krypto. Der Grund ist schnell geklärt. Irgendwas mit Altersarmut, Inflation oder schlicht als Beteiligung am Produktivvermögen. Das sind allesamt gute Gründe, um sich mit ETFs zu beschäftigen. Sofern man dabei einen kühlen Kopf bewahrt. Denn immer öfter höre ich, dass man all sein Geld auf einen Schlag in ETFs investieren soll. Ansonsten sei man ein Geld-Messi und verschenke seine Kaufkraft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...