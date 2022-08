Bremen (ots) -Von exklusiv gestalteten Bierdeckeln bis zu Simulations-TrinkbrillenIn gesundem Maße mit Alkohol umzugehen, gelingt leider nicht allen in unserer Gesellschaft. Daher sind frühzeitige Aufklärung und das Wissen darüber, welche Risiken drohen, umso wichtiger. Wie im Vorjahr macht Anheuser-Busch InBev seine Global Smart Drinking Week auch in diesem Sommer der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Bei seinem Engagement gegen schädlichen Alkoholkonsum stellt der führende Braukonzern dabei das richtungsweisende Motto "The Art of Drinking" in den Fokus der aufklärenden Aktivitäten."The Art of Drinking", die Kunst des Trinkens, die es maßvoll zu beherrschen gilt, und sich dann eben auch genießen lässt, wird durch den bekannten Illustrator Serge Seidlitz in Bild und Wort umgesetzt. Mit seinen unterhaltsam-informativen Grafiken macht der vielgefragte Künstler auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol aufmerksam. Smart umgesetzte Aufforderungen wie "Grabbing some food with your drink", "Drinking a glass of water between beers" und "Pre-ordering a taxi to take you home" sollen mit einem Augenzwinkern zum Genuss von Alkohol im gesunden Maße beitragen."Vor Ort sind die Grafiken in Bars, Restaurants und Gaststätten dort anzutreffen, wo der Alkohol unmittelbar konsumiert wird und die Ansprache sehr wirkungsvoll ist - nämlich direkt auf den Bierdeckeln an Tisch und Tresen", sagt Fried-Heye Allers, Unternehmenssprecher von Anheuser-Busch InBev Deutschland. Zusätzlich sind die aufklärenden Illustrationen auf den verschiedenen Web-Kanälen zu sehen. Darüber hinaus werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Anheuser-Busch InBev die Kunstwerke weiterverbreiten, so etwa als Zoom-Hintergrund oder in der persönlichen E-Mail-Signatur, um auf die Bedeutung von Smart Drinking aufmerksam zu machen.Dies geschieht auch in Deutschlands Restaurants, Kneipen und Bars mit dem Einsatz sogenannter Trinkbrillen. Bei der Aktion werden diese technischen Accessoires in ausgewählten Lokalitäten gratis ausgegeben. Mit den Trinkbrillen lassen sich die Auswirkungen von Trunkenheit simulieren - mit der klaren Aufforderung: Wer Alkohol trinkt, sollte sein Auto stehenlassen und unbedingt alternative Möglichkeiten finden, um sicher nach Hause zu kommen.Dabei ist die Vermeidung von Alkohol am Steuer ein weiterer Kernaspekt des Engagements von Anheuser-Busch InBev. So wurde die Partnerschaft mit UNITAR, dem Institut für Ausbildung und Forschung der Vereinten Nationen, jüngst um zwei weitere Jahre verlängert. Gemeinsam soll das Bewusstsein geschärft und Technologien eingesetzt werden, um die Verkehrssicherheit in mehr als 120 Ländern zu verbessern. Bei Anheuser-Busch InBev ist der Kurs ohnehin klar vorgegeben: Bis Ende 2025 soll jedes fünfte Bier aus dem weltweiten Sortiment des Unternehmens alkoholfrei oder alkoholreduziert sein. Zu Beginn des Jahres wurde mit Corona Cero auch eine alkoholfreie Variante des Kultbieres auf den Markt gebracht.Anheuser-Busch InBev DeutschlandAnheuser-Busch InBev Deutschland (Beck's, Corona, Spaten) mit Hauptsitz in Bremen ist ein Tochterunternehmen des weltweit führenden Braukonzerns Anheuser-Busch InBev und ist im deutschen Biermarkt der zweitgrößte Brauereikonzern. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland an vier Standorten rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:Marlies PeineManaging DirectorGCI GermanyVölklinger Straße 33 | 40221 Düsseldorf | GermanyM: +49.151.16.23.13.28Mail: marlies.peine@gciworldwide.comOriginal-Content von: AB InBev, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134217/5289049