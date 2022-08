Über 23.000 Affenpocken-Fälle gibt es mittlerweile weltweit - Tendenz stark steigend. Nicht nur Bavarian Nordic profitiert von der Seuche.Das Thema Affenpocken erregt weiter die Gemüter. In Europa sind am vergangenen Wochenende erstmals zwei Menschen nach einer Infektion gestorben - ein weiterer Todesfall wurde in Brasilien bestätigt. Angesichts der sich ausbreitenden Affenpocken rief die Gouverneurin des US-Bundesstaates New York den Notstand aus.

