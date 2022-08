Bonn (ots) -- Telekom veranstaltet Equal eSports Festival in Köln mit SK Gaming und der esports player foundation- Zwei Tage lang Showmatches, Workshops und Panel Talks - kostenlos für alle- Mit dabei: Streamerin xFibii, Youtuber Lukas Brawl Stars, eSportler Vadeal und die eSports-TV-Moderatorin Eefje "Sjokz" DepoortereDie Deutsche Telekom setzt auch bei der Digital X ein klares Zeichen für Diversität in der eSports-Szene. Beim diesjährigen Equal eSports Festival @Digital X gemeinsam mit SK Gaming und der esports player foundation bringt sie das Thema equalesports auf die große Bühne. Nach der erfolgreichen Premiere 2021 in Berlin kommt das Event dieses Jahr nach Köln. Hier verwandelt es den Hohenzollernring 35 zwei Tage lang in einen eSports Hotspot. Am 13. und 14. September können Gaming- und eSports-Interessierte in Showmatches, Workshops und Panel Talks mit Expert*innen eine neue Generation des eSports erleben. Der Besuch ist wie im vergangenen Jahr kostenlos. Tickets gibt es nach einer vorherigen Registrierung online unter www.equal-esports.com oder vor Ort.Antje Hundhausen, Vice President Brand Experience und Initiatorin der Equal eSports Initiative, freut sich auf ein starkes Programm und ein begeistertes Publikum: "Gemeinsam mit SK Gaming und der esports player foundation wollen wir in der Szene einen sicheren Raum für die weibliche und nicht-binäre Gaming Community schaffen. Ein solcher Ort, an dem jede*r dabei sein kann, ist auch unser jährliches Equal eSports Festival. Hier können sich junge Menschen austauschen, mit- und gegeneinander spielen und in ein fantastisches Gesamterlebnis eintauchen. Alle Gaming-Begeisterten sowie neugierige Eltern, Lehrende und Digital-X-Besucher*innen sind herzlich eingeladen, dabei zu sein und mit uns ein Zeichen für mehr Diversität in der Szene zu setzen."Education und Entertainment: Programm-HighlightsVormittags erfahren Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern in Vorträgen und Workshops beispielsweise, wie sich eSports und Gaming für die digitale Bildung nutzen lassen, was die Gründe für Altersfreigaben sind und wie man mit Hate Speech (menschenverachtende Äußerungen im Netz) umgehen kann. Zudem können sie sich spielerischen Herausforderungen an der Augmented-Reality-Kletterwand oder im Flugsimulator stellen.Nachmittags sind unter anderem Streamerin xFibii, Youtuber Lukas Brawl Stars, eSportler Vadeal als Headliner*innen und die eSports-TV-Moderatorin Eefje "Sjokz" Depoortere zu sehen. Es gibt Influencer*innen-Wettbewerbe und Female-Fan-Team-Turniere. In Talkrunden können Besucher*innen mehr zu Art & Gaming, Gleichberechtigung im Beruf oder dem Leben als Gamer*in und Creator*in erfahren.Das Equal eSports Council (https://www.equal-esports.com/en/supporter) spricht über Frauen, Vorbilder und Nachwuchstalente in der eSports-Industrie. Ebenfalls auf dem Programm stehen: Autogramm-Sessions und offene Fragerunden mit Influencer*innen, die Auszeichnung des Outfit des Tages und Workshops, die von Fitness, über Ernährung, bis hin zu mentaler Gesundheit verschiedene Facetten des eSports behandeln.Ein weiteres Highlight sind die neuen Talente der esports player foundation. Insgesamt haben sich dieses Jahr über 300 ambitionierte weibliche und non-binäre Spieler*innen für das Förderprogramm beworben, mit dem die Telekom und die esports player foundation die Gamer*innen fest in der Szene etablieren möchten. Nach einem Auswahlcamp wurden ca. 18 Talente in "League of Legends" und "Brawl Stars" in die einjährige Förderung aufgenommen. Beim Festival wird die finale Auswahl offiziell vorgestellt. Im November folgt dann das erste Bootcamp im österreichischen Ampflwang.Ebenfalls in Köln dabei sind die Spieler*innen vom SK Gaming Projekt Avarosa. Die eSports-Organisation stellt ihr neu gegründetes "Brawl Stars Team" vor. Und nimmt mit dem aktuellen "League of Legends Team" an Showmatches teil.Eckdaten Equal eSports Festival @Digital X | Köln:- Datum: 13. bis 14. September 2022- Ort: Hohenzollernring 35, 50672 Köln- Öffnungszeiten: 10 bis 22 Uhr- Die Teilnahme ist kostenlos. Besucher*innen müssen sich verbindlich registrieren. Dies ist vorab unter https://www.equal-esports.com/events/festival22 möglich oder vor Ort. Es können auch Freund*innen oder Familienmitglieder mitregistriert werden.- Zahlreiche Programmpunkte sind online verfügbar über: www.equal-esports.com und www.twitch.tv/deutschetelekomWeitere Informationen zur Initiative und zum Festival unter: www.equal-esports.comInformationen zu den Partnern unter:www.esportsplayerfoundation.org; www.sk-gaming.comBildmaterial Programm als PDF unter: https://bit.ly/equalesports (https://bit.ly/equalesports)Besuchen Sie uns auf der Digital X 2022Die Digital X kommt am 13. und 14. September 2022 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäusern und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2022 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar - u.a. in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit oder Gesundheit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx.Deutsche Telekom AGCorporate CommunicationsTel.: 0228 181 - 49494E-Mail: medien@telekom.deWeitere Informationen für Medienvertreter:www.telekom.com/medien (http://www.telekom.com/medien)www.telekom.com/fotoswww.twitter.com/deutschetelekomwww.facebook.com/deutschetelekomwww.telekom.com/blogwww.youtube.com/deutschetelekomwww.instagram.com/deutschetelekomÜber die Deutsche Telekom: https://www.telekom.com/konzernprofilPressekontakt:Mariana MulackSchröder + Schömbs PR GmbHT: +49 30 349964-16E: mariana@schroederschoembs.comOriginal-Content von: Deutsche Telekom AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9077/5289095