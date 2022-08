Mit einem Plus von fast 16% auf 186,49 US$ ist Moderna (WKN: A2N9D9) am Mittwoch mit Abstand der größte Tagesgewinner im Nasdaq 100. Anleger feierten die überraschend starken Quartalszahlen und eine Maßnahme des Konzerns, die den Shareholder-Value bald spürbar erhöhen dürfte. Hat die Biotech-Aktie nach der jüngsten Erholungsrallye in einem herausfordernden Börsenumfeld noch Luft nach oben? Moderna ist ein in Cambridge im US-Bundestaat Massachusetts ...

