Der Auftragsfertiger Magna hat die ersten 55 Prototypen des Fisker Ocean fertiggestellt, die nun verschiedene abschließende Tests absolvieren werden, ehe am 17. November 2022 die Serienfertigung des Elektro-SUV bei Magna in Graz beginnen soll. Wie Fisker in seinem aktuellen Geschäftsbericht außerdem mitteilt, ist die Einführungsedition namens Fisker Ocean One (die ersten 5.000 Fahrzeuge, die gefertigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...