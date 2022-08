Ergänzend zu den letztwöchigen fulminanten, +24,6 % bzw. + 17,3 % betragenden Aktienkursexplosionen von SOLAREDGE TECHNOLOGIES und EXLSERVICE HOLDINGS im Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN SPEKULATIV sowie dem ebenfalls hervorragenden Depoteinstand von CARLISLE HOLDINGS mit einem stolzen Anstieg um + 9,2 % kam es auch in den Aktien von KLA CORP. sowie der CBIZ INC. in der letzten Woche zu starken Kurssprüngen von jeweils mehr als + 8 %, während allein der breit aufgestellte Beratungsdienstleister FTI CONSULTING im Wochenverlauf um - 8,9 % ...

