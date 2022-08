SSR Mining Inc. veröffentlichte in dieser Woche die Ergebnisse für das zum 30. Juni 2022 beendete zweite Quartal. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen in Q2 einen Nettogewinn von 67,5 Mio. US-Dollar verzeichnete. Im Vorjahresquartal hatte dieser bei 77,8 Mio. USD gelegen.



Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal auf 319,6 Mio. USD. Im zweiten Quartal 2021 waren es 377,0 Mio. USD.



Das Unternehmen produzierte im Juniquartal 135.500 Unzen Gold und 1,97 Mio. Unzen Silber. Hinzu kommen 8,9 Mio. Pfund Blei und 1,5 Mio. Pfund Zink.



Der durchschnittlich erzielte Goldpreis lag bei 1.862 USD je Unze, der durchschnittlich erzielte Silberpreis betrug 22,12 Dollar je Unze.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

SSR MINING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de