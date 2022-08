SHENZHEN (IT-Times) - Die Schweizer Bank UBS zeigt sich optimistischer für den Elektroauto-Markt in China und rät zum Einstig bei BYD Company mit einem höheren Kursziel für die Aktie. Die Schweizer Großbank UBS erhöht in einer aktuellen Research Note das Kursziel für die Aktie der BYD Company Ltd. (ISIN:...

Den vollständigen Artikel lesen ...