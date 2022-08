Die 23 Mitglieder des Ölproduzenten-Verbunds Opec+ wollen ihre Öl-Förderung um insgesamt 100.000 Barrel pro Tag erhöhen. Das ist die geringste Anhebung der Förderquote, die die Opec plus je beschlossen hat. Experten kritisieren die Mini-Erhöhung als "fast beleidigend". Am Markt kommen die Ölpreise daraufhin ins Rutschen. Am Mittwoch tagte mal wieder der Ölproduzenten-Verbund Opec+, um über die Öl-Fördermengen im Herbst zu beraten. Nach den größeren ...

