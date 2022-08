Verbrennungsmotoren sind die CO2-Treiber Nummer 1. Laut Statistischem Bundesamt wurden vor der Coronapandemie über 780 Millionen Tonnen CO2 durch den Straßenverkehr in der EU ausgestoßen. Eine Möglichkeit, die Emissionen in den Griff zu bekommen, könnte Wasserstoff als Antrieb sein. Die Hoffnungen sind groß. 32-mal kommt das Wort "Wasserstoff" in der Eröffnungsbilanz Klimaschutz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vor. Trotzdem haben viele die Zukunftstechnologie noch nicht auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...