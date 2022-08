Mannheim (ots) -Fast 25 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland sind auf Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems zurückzuführen. Sie sind zweithäufigste Ursache für Frühverrentungen. Wie entstehen Muskel-Skelett-Belastungen, und was kann man dagegen tun? Antworten auf diese Frage finden Sie in der neuen Ausgabe des Kundenmagazins HUNDERT PROZENT (https://www.bghw.de/e-magazin) der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)HUNDERT PROZENT zeigt, was Unternehmen gegen Zwangskörperhaltungen tun und wie sie sich für Fitness und Gesundheit ihrer Beschäftigten einsetzen. Experten diskutieren darüber, wie die Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen nachhaltig sein kann.Weitere Themen: Schmerz-Sprechstunde an der BGU Frankfurt und das neue Informationsportal der Prävention "Der sichere Supermarkt". Außerdem startet unsere Selbstverwaltungs-Serie: Kristina Kroß (Betriebsrätin bei Kaufland, Arbeitnehmerseite) und Bernd Huber (Rewe-Marktbesitzer, Arbeitgeberseite) berichten, warum sie sich ehrenamtlich in der Selbstverwaltung der BGHW engagieren.Zum Herunterladen: Infografik "Langes Stehen und Sitzen im Job" (https://www.bghw.de/fileadmin/user_upload/BGHW_Website/Website/E-Magazin/1_Gesundheit/Langes_Stehen_und_Sitzen_im_Job/Infografik_langes-stehen-und-sitzen-Uebungen-BGHW.pdf)Zum Ansehen: "Langes Sitzen im Job" (https://youtu.be/fnY0mpwzQl4), "Langes Stehen im Job" (https://youtu.be/VZLkVO8ez3c)Über die BGHWDie Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Versicherte und Unternehmen des Handels und der Warenlogistik. Sie versteht sich als moderner Dienstleister für 4,3 Millionen Versicherte in rund 382.000 Unternehmen. Durch gezielte Prävention unterstützt sie Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Im Schadensfall sorgt die BGHW für bestmögliche Rehabilitation und sichert durch Geldleistungen den Lebensunterhalt der Versicherten und ihrer Familien.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)UnternehmenskommunikationSiegrid BeckerTel.: 0621-1835960E-Mail: s.becker@bghw.deOriginal-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119750/5289229