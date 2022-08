Die Aktie von Zalando legt am Donnerstag ein Kursfeuerwerk hin. In der Spitze verteuerten sich die Papiere des Online-Modehändlers zweistellig und setzten damit ihre Erholung fort. Grund für den deutlichen Kursanstieg sind die jüngsten Quartalszahlen. Zwar bereitete die Konsumflaute Zalando wie erwartet zu schaffen, dennoch will der DAX-Konzern im zweiten Halbjahr zurück in die Wachstumsspur finden.Konkret ...

Den vollständigen Artikel lesen ...