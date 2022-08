Berlin (ots) -Ab Sonntag, dem 28. August 2022, zeigt BILD TV immer sonntags um 13 Uhr jeweils zwei von insgesamt 12 Folgen des neuen BILD-Originals AUTO BILD - DAS MAGAZIN. Die Moderation übernimmt Auto-Experte Sidney Hoffmann, unter anderem bekannt aus Fernsehformaten wie "Die PS-Profis" und "Sidneys Welt".Bei AUTO BILD - DAS MAGAZIN führen die Reporter von AUTO BILD informative Tests durch und präsentieren zusammen mit Sidney Hoffmann Tipps und Themen rund um Mobilität. In jeder Folge ist Elektromobilität ein wichtiges Thema und es werden sowohl ein Alltags- oder Gebrauchtfahrzeug sowie ein Sportwagen vorgestellt.Sidney Hoffmann: "Autos sind meine Leidenschaft - eine Gemeinsamkeit, die ich mit den Kollegen von AUTO BILD teile. Daher freue ich mich sehr, die neue Sendung Europas größter Auto-Zeitschrift zu moderieren und den Zuschauern darin sowohl nützliche Tipps zu geben als auch über persönliche Erfahrungen zu berichten. Wir prüfen alle Autos auf Herz und Nieren, um den Zuschauern einen authentischen Einblick zu bieten, in bezahlbare Modelle genauso wie in hochmoderne, innovative Fahrzeuge, darunter E-Autos und Supersportler."In der ersten Folge am 28. August werden bei AUTO BILD - DAS MAGAZIN u.a. das schnellste Elektro-Auto der Welt sowie der Bugatti Chiron, der neue Mercedes-AMG C43 und ein Nachbau eines Aston Martin DBS gezeigt.AUTO BILD - DAS MAGAZIN. Ab 28. August 2022 immer sonntags um 13 Uhr in Doppelfolge bei BILD TV.Pressekontakt:Martha ReifersCommunications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5289262