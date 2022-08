NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) enttäuscht, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen im Geschäft mit Verkehrsflugzeugen hätten lediglich von Sondereffekten profitiert. Derweil liege der Barmittelzufluss (FCF) über seiner Erwartung./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 03:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 03:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B63H8491

