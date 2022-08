DGAP-Ad-hoc: Advanced Bitcoin Technologies AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Bitcoin Technologies AG beteiligt sich an Tradelite Solutions GmbH



04.08.2022 / 12:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Advanced Bitcoin Technologies AG beteiligt sich an Tradelite Solutions GmbH Frankfurt am Main, 04. August 2022 - Die Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22) hat im Rahmen ihrer erweiterten Unternehmensstrategie hin zum Ecosystem-Builder ihr erstes Investment getätigt und sich an der Tradelite Solutions GmbH beteiligt. Das Blockchain- und Digital-Assets-Startup entwickelt und vermarktet auf der Plattform mogaland.io "play-to-earn"- und "play-to-learn"-Spiele im Bereich Financial-Entertainment, die auf realen Finanzdaten aufbauen, um eine hohe Nutzerbindung zu gewährleisten und dadurch qualitativ hochwertige Leads für Finanzdienstleister zu generieren. Die Tradelite Solutions GmbH wurde im Jahr 2020 von CEO Tracy Chang (Fidor Solutions, Standard Chartered Bank) und CFO Matthias Kröner (Gründer und ehemaliger CEO, DAB Bank und Fidor Bank) gegründet. Die Beteiligung der Advanced Bitcoin Technologies AG erfolgt im Rahmen einer institutionellen Finanzierungsrunde der Tradelite Solutions GmbH unter Führung eines renommierten, auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierten, britischen Wachstumsinvestors, bei der sich auch die Gründer Tracy Chang und Matthias Kröner nochmals signifikant engagiert haben. Das Gesamtvolumen der Finanzierungsrunde liegt im deutlich siebenstelligen Bereich, wovon die Advanced Bitcoin Technologies AG rund 100.000 Euro übernimmt. Die Tradelite Solutions GmbH wird das frische Kapital gezielt in ihr zukünftiges Wachstum investieren. Die Transaktion wurde am 03. August 2022 notariell beurkundet und steht nun zur Eintragung ins Handelsregister an. Damit hat die Advanced Bitcoin Technologies AG einen wichtigen Meilenstein zur Umsetzung ihrer erweiterten Unternehmensstrategie hin zum Ecosystem-Builder erreicht. Ziel der erweiterten Unternehmensstrategie ist es, Anlegern durch frühphasige Investitionen in erfolgversprechende Blockchain- und Digital-Assets-Startups mit Fokus auf die Bereiche Tokenization, Custody, Payments, NFTs, Gaming und VR / Metaverse zu helfen, am globalen Megatrend von Krypto- und Digital-Assets zu partizipieren. Dabei avisiert die Advanced Bitcoin Technologies AG bevorzugt Co-Investitionen mit etablierten Venture-Capital-Investoren im Volumen von 100.000 bis 250.000 Euro pro Startup. Investoren- und Medienkontakt Viona Brandt VIONA BRANDT COMMUNICATIONS Telefon: +49 175 93 93 320 E-Mail: brandt@brandt-communications.de 04.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

