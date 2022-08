Warren Buffett ist beteiligt - und obwohl die Aktie der Top-Performer im S&P 500 in diesem Jahr ist, sehen Analysten noch immer ein Kurspotenzial von 18 Prozent. Nun wetten auch Kleinanleger vermehrt auf Occidental.

Seit Berkshire Hathaway erstmals eine Beteiligung in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar an dem Ölgiganten bekannt gab, verzeichnet die Aktie einen massiven Anstieg der durchschnittlichen täglichen Nettozuflüsse von Kleinanlegern. Die Zuflüsse stiegen um das 16,5-fache - von 500.000 US-Dollar pro Tag auf 8,25 Mio. US-Dollar pro Tag, so die Daten von VandaTrack.

Das "Orakel von Omaha" hat die Occidental-Beteiligung seit März kontinuierlich aufgestockt, so dass Berkshire nun einen Anteil von 19,4 Prozent an Occidental im Wert von etwa 10,9 Milliarden US-Dollar hält. Occidental ist in diesem Jahr die Aktie mit der besten Performance im S&P 500. Aufgrund der gestiegenen Ölpreise haben die Titel bisher um 113 Prozent zugelegt.

Buffett steht dem spekulativen Handel von Kleinanlegern seit langem kritisch gegenüber und verglich den Aktienmarkt mit einem Casino. Auf der Berkshire-Jahresversammlung Ende April sagte er, dass die Volatilität, die durch die erhöhte Handelsaktivität von Kleinanlegern ausgelöst wurde, es ihm ermöglichte, innerhalb von zwei Wochen 14 Prozent von Occidental zu kaufen.

"Im Grunde genommen ist dies eine Spielhölle", so Buffett auf der Aktionärs-Versammlung. "Und die Leute, die Geld verdienten, waren Leute, die mit Glücksspielern zusammenarbeiteten".

Buffett betonte zudem, dass er den Jahresbericht von Occidental gelesen und Vertrauen in das Wachstum des Unternehmens und seine Führung gewonnen habe: "Was Vicki Hollub [Occidental-CEO] sagte, machte einfach nur Sinn. Und ich beschloss, dass dies ein guter Ort war, um Berkshires Geld zu investieren."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Long gehen trotz Bärenmarkt? Drei heiße Turnaround-Kandidaten finden Sie im kostenlosen Report "Revival of the Fittest"!

Enthaltene Werte: US0846701086,US6745991058,US0846707026