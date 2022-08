Aktuellen Analysen zufolge soll das nordkoreanische Hacker-Syndikat unter dem Namen "Lazarus Gruppe" alleine in diesem Jahr eine Milliarde US-Dollar erbeuten. Deren Spezialisierung: Angriffe auf Kryptobörsen. Gemäß UN-Berichten sollen die gestohlenen Kryptowährungen in der Vergangenheit direkt in das Raketenprogramm des Staates geflossen sein. Dabei sollen sich die Kosten für das nordkoreanische Raketenprogramm in diesem Jahr auf etwa 650 Millionen Dollar belaufen. Alleine bei einem Coup des Syndikats ...

