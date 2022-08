LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 12000 auf 12500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field fühlt sich nach dem Quartalsbericht der Briten sehr wohl mit den Aktien als ihren Branchenfavoriten. Der Pharmakonzern schraube die Investitionen hoch. Aber je mehr er über seine Pipeline erzähle, desto weniger Sorgen machten sich die Anleger, so Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 04:10 / GMT



ISIN: GB0009895292

