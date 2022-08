Das Edelmetall-Minenunternehmen Coeur Mining berichtete gestern über seinen Geschäftsgang im 2. Quartal 2022. Diese zeigen, dass Coeur im Berichtsquartal in die Verlustzone rutschte, was ganz überwiegend Marktwertanpassungen an strategische Aktienbeteiligungen zuzuschreiben war. Operativ sieht sich der Konzern anhaltendem Inflationsdruck ausgesetzt. Das Investitionstempo in aussichtsreiche Minen bleibt jedoch hoch und dürfte mittelfristig zu einer weiter verbesserten Produktionsbasis führen. Der Titel hat damit bedeutendes Erholungspotenzial, insbesondere dann, ...

