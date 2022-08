Am Mittwoch hat die Aktie von Siemens Healthineers die heftigen Anfangsverluste nach den Zahlen weitgehend wettgemacht. Durch das erneute Plus am Donnerstag notieren die Papiere des Medizintechnikkonzerns inzwischen bereits höher als vor dem Quartalsbericht. Inzwischen haben sich auch die ersten Analysten geäußert.Besonders bullish bleibt das Analysehaus Jefferies, das die Healthineers-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen hat. Das Auftragswachstum von um die 15 Prozent stimme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...